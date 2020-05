Oddo: “Nella lite tra Ibra e Onyewu a rimetterci fu… Gattuso!”

Alla Lazio è stato un leader prezioso, ma alla fine si è consacrato nel Milan. Massimo Oddo è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni in rossonero, come lo scudetto vinto nel 2011. L’ex terzino racconta alcuni aneddoti della vita a Milanello ai microfoni di Sky Sport: “Eravamo tanti grandissimi giocatori, ma soprattutto grandi uomini. C’era una generazione che poteva fare molto di più se fosse rimasta, ma ha smesso quella che faceva lo spogliatoio del Milan. È questo quello che è mancato dopo. Io quell’anno feci 7 partite, ma diedi tutto me stesso e in una sono stato addirittura determinante, a Napoli. Grande rispetto e amore per la propria società, quello che oggi manca. E in quello spogliatoio c’erano anche delle belle ‘testine caldine’. Ad oggi ci rido, in quel momento piansi, perché Rino un giorno mi conficcò una forchetta nella gamba. In quel tavolo eravamo io, Ambro, Abbia, Nesta, Pirlo, Inzaghi e Gattuso. Si poteva ridere e scherzare, tranne prima delle partite”.

LITIGIO – Oddo ricorda anche la celebre lite tra Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu: “Stavano bisticciando, ma niente di che fino a quel momento: la verità è che chi ha preso un cartone in faccia è stato Gattuso. È stato il primo a mettersi in mezzo e ha preso un dritto pesantissimo”.