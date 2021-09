Odense, si avvicina il ritorno di Christian Eriksen

Il danese si sottoporrà tra qualche giorno a visita di controllo

L'Inter e Christian Eriksen sono vicini all'addio. Secondo il portale danese Sport Fyb, l'agente è già in contatto con l'Odense (dove aveva fatto le giovanili). L'Inter lo attende ma, se dovesse mantenere il defibrillatore sottocutaneo, non potrebbe giocare in Serie A e sarebbe inevitabile tornare in patria dove le normative più elastiche a riguardo. Il danese tra 15 giorni si sottoporrà a visita di controllo con i cardiologi che da giugno hanno in mano la pratica. In quella occasione potrebbe pure arrivare un primo ok per un timido ritorno agli allenamenti individuali: un po' di cyclette, giri di campo, contatto con il pallone in una struttura sportiva vicino a casa. È un processo di naturale "riatletizzazione", in Danimarca e non certo in Italia: qui i regolamenti non consentono neanche l’allenamento per la pratica agonistica a causa dell’ormai celebre defibrillatore sottocutaneo.