Offerta dalla Spagna per Nicolò Zaniolo, la risposta della Roma

Una delle note più positive di questa ripresa del campionato è sicuramente il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso nel match contro il Brescia ha ritrovato anche il gol mettendosi alle spalle il calvario vissuto in questi mesi. Con il suo ritorno in campo, anche le voci sul suo futuro si fanno sempre più fitte e dalla Spagna un’indiscrezione racconta di un’offerta da parte di una big della Liga.

IL BARCELLONA SI FA AVANTI PER ZANIOLO

Secondo quanto riporta il sito spagnolo Don Balon il Barcellona in questi mesi avrebbe lavorato di soppiatto per cerare di strappare il giovane campione dall’Olimpico. Le prestazioni fatte vedere da Zaniolo fino al grave infortunio avevano attirato infatti molte big d’Europa tra le quali appunto anche i blaugrana. Il portale spagnolo parla anche di un’offerta presentata dalla società catalana alla Roma: 35 milioni di euro. Un po’ poco considerati i prezzi attuali del mercato e la prospettiva stessa del giocatore che sembra destinato a palcoscenici importanti. La Roma infatti avrebbe detto ‘no’ alzando la richiesta economica a 45 milioni e dal Barcellona finora non è arrivata alcuna risposta.