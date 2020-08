Offerta per il Genoa, Preziosi rifiuta e attacca: “Proposta ridicola”

In casa Genoa si succedono le novità. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile cambio alla presidenza del Grifone, con Enrico Preziosi che rimarrebbe comunque proprietario del club. Tuttavia anche la permanenza dello stesso Preziosi non sembra così scontata, data la sua dichiarata apertura per possibili offerte da eventuali acquirenti.

OFFERTA RESPINTA

E un’offerta per rilevare il Genoa è arrivata da parte di Andrea Radrizzani, imprenditore impegnato nel settore nell’intrattenimento sportivo e proprietario del Leeds. Nonostante questa richiesta, Preziosi ha declinato la proposta non senza criticare l’offerta ricevuta. Queste le sue parole a Telenord: “Offerta ridicola, li sfido a pubblicarla affinché tutti possano vederla e rendersi conto”