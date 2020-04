Okaka: “A Udine non ho ancora mostrato il meglio. Nazionale? Ci penso…”

Dopo aver raccontato la sua quarantena, Stefano Okaka, centravanti dell’Udinese, torna a parlare anche di futuro. Pallone e ambizioni per i prossimi mesi i temi principali affrontati dal bomber ex anche di Sampdoria, Roma e Watford. Ecco le sue parole rilasciate a TMW:

SERIE A – “La speranza è quella di tornare a giocare. Ma, chiaro, parliamo di speranza. Si tornerà a giocare solo quando sarà sicuro”, ha detto l’attaccante. “Serie A a porte chiuse? Non è bello perché giochiamo per i tifosi, entri all’Olimpico, vedi le sciarpe giallorosse, i cori dei tifosi e l’atmosfera ti dà quell’adrenalina che fa la differenza, soprattutto per calciatori molto competitivi come me. Per non parlare di San Siro, ma anche degli altri stadi. Ovvio che se si potrà giocare solo a porte chiuse meglio questo che nulla. In questo momento l’unica cosa possibile da fare è limitare i danni”.

PRESENTE E FUTURO – “A Udine il mio meglio? No, non credo. Alla Sampdoria avevo fatto molto bene. Ma ho fatto cose buone all’Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka”. E sul futuro: “Sono nel calcio da 15 anni, ho esordito in Serie A a 16 anni e ho dato una vita migliore alla mia famiglia. Posso solo guardare avanti e provare a finire come voglio io. Nazionale? Ci penso, è un mio pensiero…”.