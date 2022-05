Orgoglio Atalanta, Spezia battuto 3-1

L'Atalanta torna in corsa per l'Europa

L'Atalanta ha vinto al Picco contro lo Spezia con il punteggio di 3-1. Successo fondamentale per la corsa a un posto in Europa per i nerazzurri, che superano i liguri e agganciano momentaneamente la Roma a -3 dal quinto posto. Sblocca Muriel e pareggia Verde nel primo tempo, nella ripresa prima Djimsiti e poi Pasalic chiudono i conti e lanciano la Dea. Alla squadra di Thiago Motta non basta una buona prova: quarta sconfitta di fila, per la salvezza bisogna aspettare ancora.