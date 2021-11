Orrico: “Inter ha sbagliato a prendere Inzaghi che senza Tare zoppica parecchio”

Il punto di vista dell'ex allenatore della squadra nerazzurra

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter ed opinionista Sky che ha lanciato un messaggio che va contro corrente e prende di mira il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. "La società nerazzurra ha sbagliato a prendere Simone Inzaghi -ha detto Orrico- il quale era estremamente aiutato da Tare alla Lazio. Senza l’albanese, Simone zoppica parecchio perché non ha più chi gli toglie le castagne dal fuoco”. Attualmente l'Inter è terza in classifica in campionato con -7 dalla coppia di testa composta dal Napoli e del Milan. In Champions League invece la compagine nerazzurra è seconda nel girone a due turni dalla fine.