Orsi punzecchia Meret: “Gran bel portiere, ma deve crescere in autorità…”

Una vittoria esaltante, di quelle capaci di infiammare una tifoseria. Il Napoli, martedì scorso, ha superato per 2-0 il Liverpool, conquistandosi i primi tre punti nella fase a girone della Champions League. Tra i protagonisti degli azzurri anche il portiere Alex Meret, ormai punto fermo nella formazione di Ancelotti. Su di lui, ma anche sul cammino dei partenopei, ha parlato a Radio Marte l’ex estremo difensore Nando Orsi.

MERET – “Alex è un gran bel portiere, per le movenze che ha sembra già vecchio. Per la Nazionale credo che se la giocherà con Donnarumma, deve però crescere in autorità nel comandare i difensori”.

NAPOLI – “Dopo la vittoria con il Liverpool c’è entusiasmo, ma ora ci vuole la conferma con il Lecce. La Juventus le partite normali le vince, mentre gli azzurri devono migliorare in questo. Il Napoli non dovrà peccare di presunzione: ci vuole umiltà e consapevolezza. Le premesse sono comunque buobe: credo che ci sia una testa diversa in tutta la squadra”.