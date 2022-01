Orsolini illude il Bologna poi Pavoletti e Pereiro fanno esultare il Cagliari

Successo importantissimo della squadra isolana arrivato al 94'

Due squadre decimate si sono affrontate questa sera all'Unipol Domus e al termine di 90' combattuti è finita con la vittoria del Cagliari sul Bologna arrivata al 94'. Match sbloccato da Orsolini per i rossoblu' di Mihajlovic poi 20' dopo è arrivato il pareggio di Pavoletti. Al 94' la rete decisiva del neo entrato Pereiro. Tre punti importantissimi per gli isolani che si rimettono in corsa per la salvezza con sei punti in tre partite. Il Bologna resta con 27 punti al dodicesimo posto.