Osimhen, l’ag.: “Con Gattuso rapporto ottimo, vuole portare Napoli in Champions”

Il calciatore del Napoli determinante ieri contro lo Spezia

Il Napoli da quando è tornato Victor Osimhen, ha cambiato volto. Il Lilla lo ho venduto a caro prezzo ma ci ha costruito una squadra con 4 nuovi acquisti che stanno spingendo la squadra francese al titolo. Ma anche il Napoli ci sta guadagnando specie se con i gol di Osimhen Gattuso dovesse portare i partenopei in Champions. Del momento in maglia azzurra del suo assistito ha parlato William D’Avila a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rapporto col mister è perfetto, Gattuso è un ottimo allenatore. L’obiettivo di Victor è quello di vincere queste ultime tre gare di campionato perché vuole giocare la Champions col Napoli. Victor è felice per la vittoria di ieri, si sente sempre più a suo agio in questa squadra e poi, quando fai gol, viene tutto più facile. E' orgoglioso di vestire la maglia del Napoli e ci tiene a ringraziare il club per averlo atteso tra infortunio e Covid. Sta segnando come una macchina perché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto".