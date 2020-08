Osimhen, l’agente assicura: “È una macchina da gol, diventerà un top player”

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli e il suo è l’acquisto più costoso della storia del club azzurro. Il presidente De Laurentiis ha parlato di un investimento di circa 100 milioni di euro tra costo del cartellino e ingaggio del giocatore. I tifosi napoletani sono curiosi di vederlo all’opera e nel frattempo gli elogi arrivano direttamente dal suo agente.

LE PAROLE DELL’AGENTE

Intervistato da Radio Kiss Kiss William D’Avila ha parlato così del suo assistito: “Dopo l’ufficialità Victor mi ha detto di essere molto felice e non vede l’ora di tornare in Italia e a Napoli per iniziare gli allenamenti con la sua nuova squadra. Non è stato un affare difficile, ma la decisione è stata lunga. Ci siamo presi il tempo per valutare bene, riflettere e fare la cosa giusta, ossia alla fine scegliere Napoli: lui ne e è certo e anche io. E’ un goleador naturale, un vero bomber. Questo tipo di calciatori in Serie A di solito hanno molto successo. Lui attacca lo spazio, corre molto in campo, aiutando anche in fase difensiva. E’ un giocatore completo e Gattuso potrà farlo crescere ancora. Tra qualche mese staremo parlando di un top player. E’ focalizzato sul segnare il maggior numero di gol possibile”.