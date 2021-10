Osimhen piega il Torino nel finale e riporta in alto il Napoli

Difficile partita per la capolista che sfonda a 9' dalla fine

Successo del Napoli al Diego Armando Maradona nel match contro il Torino. Ha deciso un gol all'81' di Osimhen che vale il primo posto per la squadra di Spalletti che oggi ha sofferto parecchio contro i granata. Nessun gol nel primo tempo, caratterizzato dall'errore dal dischetto di Insigne: terzo rigore sbagliato per il capitano del Napoli in questo avvio di stagione. Nella ripresa il Var annulla per fuorigioco il gol di Di Lorenzo e poco dopo Lozano colpisce il palo. Juric costretto a sostituire capitan Mandragora per un infortunio dopo 7'. Al suo posto dentro Kone. Spalletti esulta nel finale con Osimhen che svetta in area e di testa porta in vantaggio la squadra azzurra. Azione nata da una percussione di Mertens e da un rinvio di Lukic che, sbattendo su Elmas, diventa un assist per il centravanti. Napoli torna in vetta in solitaria alla classifica e allunga sull'Inter.