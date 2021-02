Osimhen, quanta paura dopo la botta con l’Atalanta: non ricorda nulla dell’incidente

Un grande spavento per Victor Osimhen, centravanti del Napoli, che nella sfida contro l’Atalanta aveva perso i sensi dopo una caduta pesante sul terreno di gioco. L’attaccante era stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove ha trascorso l’intera notte sotto osservazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ricordi dell’incidente e questa mattina ha chiesto informazioni al dottor Canonico sulla dinamica di quanto avvenuto.

Il calciatore ha subito un trauma subito dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco. L’attaccante sarà dimesso oggi e farà ritorno a Napoli, ma dovrà osservare un periodo di riposo. Osimhen salterà sicuramente la sfida di Europa League con il Granada e probabilmente anche quella di domenica con il Benevento.