Osimhen spinge il Napoli che passa a Verona e resta in scia Milan. Due gialloblù espulsi

Partenopei determinati e vincenti a Verona

Successo importantissimo per il Napoli che ha vinto a Verona battendo l'Hellas 2-1 rispondendo al Milan e rimanendo a -3 dai rossoneri. Gara vibrante che i partenopei hanno vinto con grinta e determinazione contro la squadra scaligera che non perdeva dal 6 febbraio quando fu battuta dalla Juventus. Osimhen la sblocca di testa su cross di Politano, nella ripresa raddoppia su suggerimento di Di Lorenzo. Faraoni di testa la riapre, nel finale l’Hellas resta in 10 per il doppio giallo a Ceccherini e dopo il triplice fischio altro rosso a Faraoni per proteste. Finale nervoso con due espulsi per i padroni di casa e il faccia a faccia durissimo fra il tecnico Tudor e l'arbitro Doveri.