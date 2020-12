Ospite fisso: un valzer di poltrone in vista delle elezioni per il presidente della Figc

Ospite fisso la rubrica di Itasportpress curata da Tocco di Tacco che tratta con classe raffinata temi di politica sportiva.

A febbraio 2021 si voterà per il Presidente della FIGC, era Gennaio 2018 quando sia Cosimo Sibilia che Gabriele Gravina decisero di intraprendere la corsa federale. Poi una lunga campagna elettorale, terminata come un accordo. Gravina Presidente e Sibilia Vice. Con un impegno, tra due anni la Dilettanti riavrà il posto da n. 1 di Via Allegri con Sibilia unico candidato. Sbagliato fu l’accordo che per certi versi mortifica, ma peggiore è l’epilogo che dopo due anni rivede Gravina e Sibilia contendersi la poltrona. L’attuale Presidente federale ha bisogno di essere candidato da una componente, avrà quella della Lega Pro. Sibilia invece si tiene stretto al Dilettanti. Mentre la Serie A (per il momento i presidenti ignorando che Dal Pino gli darà il ben servito se non ci sarà un’uscita amichevole di De Siervo, attuale Amministratore Delegato) viaggerà come sempre in solitario, la Serie B probabilmente sosterrà Gravina (molti presidenti hanno rapporti diretti con lui, come se questo fosse un elemento positivo) la Serie C invece appare più spaccata, non tanto su di lui, ma sul Presidente della Lega stesso.

Da un lato Gravina ha presentato ad alcuni “amici” il Direttore di SportEconomy Vulpis come possibile nuovo Presidente al posto di Ghirelli, che però ha incassato la fiducia istituzionale di Gravina stesso. Nel mezzo, arriva Barbiero. Che non sarà eletto Presidente ma andrà alla conta dei voti. Questo accade perché, i delegati delle Leghe (A, B e C) sono i Presidenti dei Club. Dunque se anche fosse che la Lega Pro decidesse di sostenere Gravina un Presidente di Serie C (al pari dei suoi “colleghi” delle altre leghe) nell’urna potrebbe decidere di votare Sibilia e dunque il famoso 17% che in caso di testa a testa determinerebbe il nuovo inquilino di Via Allegri non sarebbe più di un solo candidato ma sarebbe diviso (ed a quel punto basterebbe guardare i risultati dell’elezione di “Ghirelli” per capire il quorum).

A Firenze, dunque, siederebbe ancora un giovanotto che le istituzioni sportive le ha viste tutte, e nel frattempo il calcio (quello vero) andrà veloce nonostante i Bilanci dei Club di Serie C vengano appesantiti da una distribuzione delle risorse poco equa. Sibilia, dunque, potrebbe contare su delegati disobbedienti oppure su soccorso di qualche Presidente di Serie A (Lotito?) che mal digerisce la gestione di Gravina. Sempre che non arrivi prima la “bomba” di Mister Mancini, scontento della promessa non mantenuta da Gravina. In quel caso sarebbe la seconda e per fare una prova c’è ne vuole una terza (Ghirelli?).

Tocco di Tacco