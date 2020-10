Ounas, frecciata al Napoli: “Andare in Ligue 1 mi ha fatto crescere molto”

Adam Ounas si presenta ai suoi nuovi tifosi. L’attaccante francese con cittadinanza algerina ha scelto il Cagliari per rilanciarsi dopo l’avventura al Nizza. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ho parlato con il mister, anche lui sa che la mia zona preferita è sulla destra ma posso anche giocare da trequartista. Poi posso giocare ovunque, l’importante è fare bene con la squadra. Cosa non ha funzionato al Napoli? Sono venuto qui dalla Ligue 1, un campionato meno tattico rispetto alla Serie A: ho imparato tanto, sto meglio”.