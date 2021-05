Ounas, gol da record per il Crotone: “Sono contento. Vogliamo finire bene la stagione”

L'attaccante ha segnato il gol più veloce della storia del club nella massima serie

Autore del gol che ha sbloccato Crotone-Hellas Verona allo Scida, match valevole per la 36^ giornata di Serie A, Adam Ounas ai microfoni della tv ufficiale del club pitagorico ha commentato il 2-1 rifilato alla squadra di Juric e s'è complimentato coi suoi compagni per aver superato il Parma in classifica e aver abbandonato l'ultimo posto nella graduatoria.

Inoltre, grazie alla sua rete, Ounas è entrato nella storia del club calabrese siglando il gol più veloce - dopo solo 1'16" - in serie A della storia rossoblù. "Sono contento, ma sono felice per tutta la squadra. Ci tenevamo a superare il Parma in classifica, abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita e abbiamo preso fiducia per andare a Benevento e ottenere un altro bel risultato. Vogliamo fare punti anche domenica. Sappiamo che siamo già retrocessi ma vediamo di fare bene. Vogliamo fare bene in queste ultime due gare che mancano".