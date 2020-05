Pace fatta tra Balotelli e Chiellini. Il difensore: “Sbagliando ho imparato”

Dopo la tempesta arriva il sereno. Nei giorni scorsi avevano fatto discutere alcune anticipazioni del libro di Giorgio Chiellini. Il difensore aveva attaccato duramente Mario Balotelli definendolo una persona negativa in occasione della Confederations Cup 2013. Una sparata che aveva attirato la furia di SuperMario. I due si sono chiariti con una videochiamata organizzata da “Le Iene”. Inizialmente ha rotto il ghiaccio Balotelli che ha regalato una maglia a Chiellini con una dedica significativa: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande!”. Il difensore della Juventus ha ammesso di essere stato sorpreso piacevolmente dal messaggio di Balo e al telefono ha provato a fornire un suo punto di vista: “Ero indeciso se mettere quell’episodio, però non raccontare nulla è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi. Sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno”. Infine l’apertura a un Europeo vissuto insieme a SuperMario: “Mamma ragazzi, sarebbe un piacere! Io non ho mica problemi!”.