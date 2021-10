Padelli ammette: “Il gol dell’Udinese contro il Bologna andava annullato”

Daniele Padelli ammette che il gol segnato dall'Udinese contro il Bologna sarebbe stato da annullare

Nell'ultimo turno di campionato ha destato non poco scalpore il gol siglato dall'Udinese nel finale. Colpa di una presunta carica sul portiere durante l'azione che ha permesso a Beto di siglare il pareggio. L'estremo difensore dei friulani Daniele Padelli ha ammesso ai canali ufficiali del club che la rete era da annullare: "Parlando da portiere secondo me andava fischiato il fallo nel gol di Beto. Se il portiere non riesce a dare lo slancio con il ginocchio non può saltare. E un portiere senza salto non può parare. La gara contro il Bologna è stata una partita particolare, divisa in due parti. Il primo tempo non lo abbiamo affrontato nel migliore dei modi e avremmo meritato di prendere gol. Nell’intervallo ci siamo confrontati e abbiamo reagito. Questo è un bel segnale, vuol dire che la squadra ha carattere. Tra primo e secondo tempo non è successo niente di particolare, però quando un giocatore sa che può fare di più incita i compagni. I 15 minuti dell’intervallo sono indispensabili perché ti permetto di pensare e ricaricarti, in questo modo sei pronto a tornare in campo carico per giocare gli ultimi 45 minuti".