Pagliuca: “Campionato? Stagione ormai compromessa, non ha senso ripartire…”

Il calcio, in questi giorni, si sta interrogando sulla possibilità o meno di portare a termine i campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, a calcionews24.com, è intervenuto l’ex portiere Gianluca Pagliuca.

RIPRESA – “Per me non ha senso ripartire, anche se ci sono in ballo interessi economici e di vario genere. Non credo abbia senso mettere a rischio la salute degli addetti ai lavori per finire una stagione che ormai è già compromessa. Chiudiamo qua e riprendiamo a settembre. Eviterei le retrocessioni e farei una Serie A a 22 squadre il prossimo anno: non sarebbe giusto penalizzare il Benevento, la società che sarebbe maggiormente danneggiata da questa situazione, visto che ha 20 punti di distacco sulla seconda”.

