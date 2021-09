Pagliuca difende Handanovic: “Critiche ingenerose. Ma all’Inter serve un altro portiere”

Secondo Gianluca Pagliuca, Samir Handanovic non merita le critiche arrivate nell'ultimo periodo

Nelle ultime settimane, Samir Handanovic ha dovuto fare i conti con numerose critiche. Il portiere dell'Inter non sembra trasmettere al reparto arretrato la stessa sicurezza di qualche tempo fa, come dimostrano alcune sbavature. Tuttavia c'è chi ritiene lo sloveno ancora all'altezza del ruolo delicato in cui si trova. Tra questi c'è anche Gianluca Pagliuca, ex portiere dei nerazzurri durante gli anni '90. Questa la sua opinione sul tema in un'intervista rilasciata a Il Giornale: "Ho letto ma non condivido, credo che l'unico errore di questo campionato sia stato col Verona. Il gol subito dal Real mi sembrava imparabile, con la Samp lo ha ingannato una deviazione. Non è più reattivo come qualche stagione fa, ma è fisiologico visto che ha 37 anni. Penso però anche che tra non molto l'Inter dovrà trovare un nuovo portiere". Insomma per i nerazzurri il futuro è davvero da programmare con una certa celerità.