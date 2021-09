Pagliuca sentenzia: “La Juventus non è più una corazzata”

Il commento dell'ex portiere

Redazione ITASportPress

Intervistato in esclusiva da Il Giornale, l'ex portiere Gianluca Pagliuca si è soffermato su diversi temi legati all'attualità del calcio italiano ed in modo particolare sui portieri del massimo campionato. L'ex Inter ha parlato anche degli errori dell'estremo difensore della Juventus Wojciech Szczesny: "Non ha convinto? Sì, ma perché la Juve non è la corazzata di qualche anno fa. Ricordiamoci che ha fatto fare la panchina a Buffon, è uno molto affidabile. Ha avuto un calo di concentrazione, ma criticarlo per due errori è eccessivo. I problemi della Juve non sono certo in porta".

Sull'Inter e su Handanovic: "Ho letto le critiche ma non condivido, credo che l'unico errore di questo campionato sia stato col Verona. Il gol subito dal Real mi sembrava imparabile, con la Samp lo ha ingannato una deviazione. Non è più reattivo come qualche stagione fa, ma è fisiologico visto che ha 37 anni. Penso però che tra non molto l'Inter dovrà trovare un nuovo portiere".

Sul Milan e Maignan: "Ha una grandissima forza esplosiva e un'ottima personalità. Sono stati bravi Maldini e Massara a trovarlo".

Un pensiero anche su Musso dell'Atalanta: "È bravo, ma ha ancora margini di miglioramento. Qui torniamo al discorso di prima: è così più forte di Gollini? Secondo me no. Per esempio, deve ancora lavorare sulle palle alte e con i piedi. Fossi un ds al momento non lo prenderei", ha detto Pagliuca.