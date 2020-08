Pallotta lascia la Roma: tutti gli acquisti e le cessioni della sua gestione

Dopo 9 anni James Pallotta lascia la Roma. L’imprenditore americano ha ceduto il club a Dan Friedkin per la somma di 591 milioni di euro. Già nei mesi scorsi la cessione sembrava vicina, ma i ripensamenti dell’acquirente e la pausa dovuta al Covid sembravano mettere in dubbio il passaggio di società.

ACQUISTI E CESSIONI DI PALLOTTA

Dopo la fine del campionato è arrivata l’ufficialità dell’operazione che è stata accolta benissimo dai tifosi sui social che spesso non hanno perdonato a Pallotta alcune operazioni di mercato. Vediamo gli 8 acquisti più onerosi della sua gestione. Partiamo con Patrick Schick arrivato nella capitale per 42 milioni di euro. Al secondo posto Leonardo Spinazzola pagato 29 milioni, terzo Nzonzi con 26, Pastore 25 milioni, Iturbe 24.5, Pau Lopez 23.5, Cristante e Diawara 21. L’era Pallotta però è caratterizzata anche dalle onerose cessioni, come quella di Alisson comprato a 8 e rivenduto a 62 milioni e mezzo al Liverpool. I giallorossi l’anno prima vendettero anche Salah per 42 milioni dopo averlo prelevato a 20. Plusvalenze anche quelle di Pjanic, Nainggolan e Manolas, ceduto per 36 milioni al Napoli.