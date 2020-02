Panchina d’Oro, vince Gasperini premio speciale a Mihajlovic

Questa mattina presso l’auditorium del Settore tecnico di Coverciano si è la cerimonia della consegna della Panchina d’Oro premio andato a Gasperini. Sono state consegnate anche la Panchina d’Argento per la Serie B a Fabio Liverani e la Panchina d’Oro per la serie C. Consegnate le Panchina d’Oro e di Argento (create da Aiac) già assegnate a Elisabetta Bavagnoli della Roma e Alessandro Pistolesi dell’Empoli.

Il tecnico del Bologna Siniša Mihajlovic come riporta l’Ansa ha vinto il premio speciale per il settore tecnico. Lo ha annunciato a Coverciano nell’ambito della premiazione della panchina d’oro il capo del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini, che ha consegnato il riconoscimento a Riccardo Bigon, ds del Bologna: “Lui è tornato in ospedale per le prove virali – ha spiegato Bigon – voleva esserci ci teneva molto”