Pandev: “100 gol in A grande traguardo. Reti per compleanno di mio figlio”

"Mio futuro? L'idea è di ritirarmi dopo l'Europeo ma vediamo..."

"Portiamo a casa un punto meritato. Dobbiamo sapere che non siamo ancora salvi e queste partite le dobbiamo vincere altrimenti fino alla fine sarà duro. Ora avremo due giorni di riposto e poi sabato avremo uno scontro salvezza", ha detto Pandev . "I 100 gol? Sono un gran traguardo in Italia ma speravo di vincere. Non contano i miei gol conta la squadra. Volevo vincere. Non sono una prima punta che fa tanti gol, ho fatto tanti ruoli spesso sull'esterno, ma sono felicissimo".

"La dedica dopo i gol? Me l'aveva chiesto mio figlio che ha fatto 11 anni. Me lo aveva chiesto e io ho fatto due reti", ha commentato l'attaccante. "Cosa è mancato per vincere? Non so. Forse eravamo un po' tesi. Abbiamo preso subito gol ma l'abbiamo recuperato poi abbiamo preso un altro gol. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosa ma il Benevento ha difeso bene. Cosa serve per salvarci? L'impegno non è mai mancato. Credo che se vinciamo sabato ci salviamo tranquillamente".