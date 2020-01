Pandev fissa gli obiettivi: “Salvare il Genoa e… andare agli Europei”

Goran Pandev, 36 anni e non sentirli. Il macedone del Genoa ha rilasciato un’interessante intervista a Il Secolo XIX in cui rivela i propri obiettivi stagionali. Dalla salvezza col Grifone, fino alla possibilità di accedere ad Euro 2020 con la propria Nazionale.

GRINTA – Pandev non ha dubbi e fissa i due obiettivi per il 2020: “Il Genoa ancora in A e la Macedonia agli Europei”. Obiettivi raggiungibili con la grinta di chi ama questo sport e i colori che rappresenta: “Questo è il mio quinto anno qui. Mi sento genoano. Gioco nel Genoa, il club più antico d’Italia, con questo ambiente caldissimo: è impossibile non dare tutto. Ho giocato in grandi squadre ma la gente al Ferraris ti sa dare una spinta in più. La salvezza ce la dobbiamo prendere in casa”. E sull’Europeo: “Con la Macedonia il 26 marzo abbiamo i playoff con il Kosovo, è la gara della vita. Ma ora penso al Genoa, in rossoblù ci giochiamo la vita ogni domenica”. E ancora: “Quando smetterò? Fisicamente sto bene, i miei amici me lo dicono: ‘come fai a smettere? Stai bene, divertiti…’. Ho un po’ di rabbia, chiudere così sarebbe brutto, non voglio neanche pensare di retrocedere: non lo meritano i tifosi e la società. Io voglio finire in bellezza“.