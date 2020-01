Pandev lancia il Genoa di Nicola: Sassuolo superato 2-1

Buona la prima per Davide Nicola. Il tecnico festeggia l’esordio sulla panchina del Genoa con il successo per 2-1 sul Sassuolo. Il primo squillo della partita è di Traoré che colpisce di testa da due passi: prodigioso Perin che nega il vantaggio. Il Sassuolo aggredisce i padroni di casa, ma in contropiede il Grifone fa male. Sanabria viene toccato in area e si procura il rigore. Dal dischetto Criscito non sbaglia. Il vantaggio dura poco perché il Sassuolo trova il pareggio con Obiang, il cui tiro viene deviato e buca Perin. Il pari galvanizza i neroverdi che continuano a spingere. Il primo tempo si chiude sull’1-1. Nella ripresa, il Sassuolo fa la partita e trova il gol con Djuricic. La rete viene annullata per un fallo di mano. E’ valida la marcatura di Pandev all’86’: il macedone si avventa su un pallone in area e con una carambola fa 2-1. Un gol importantissimo perché consegna la vittoria al Genoa e fa sperare i rossoblu.