Pandev lancia il Genoa, ma De Paul salva l’Udinese: finisce 1-1

Un punto a testa per smuovere la propria classifica. Genoa e Udinese si dividono equamente il bottino in palio e fanno un ulteriore passo in avanti verso la salvezza, obiettivo dichiarato a inizio stagione. Non si può dire che non abbiano provato a fare la differenza l’una sull’altra, come dimostra il gol dopo nemmeno 10 minuti di Pandev e la risposta di De Paul. Il risultato finale può soddisfare entrambe le formazioni.

IL MATCH

La partenza migliore è firmata dal Grifone. All’8′ si sblocca l’incontro: cross di Strootman per Pandev, che controlla e fulmina sul primo palo Musso. Il Genoa sembra in grado di controllare, ma l’Udinese inizia a spingere sull’acceleratore e alla mezz’ora ottiene l’occasione per pareggiare: Criscito atterra Pereyra e De Paul dagli undici metri non sbaglia il rigore assegnato, spiazzando Perin. Sul finire di primo tempo ci prova Llorente, ma Perin blocca la sfera. Nella ripresa domina l’equilibrio, ma dopo l’ora di gioco cresce ancora l’Udinese. Pereyra salta due uomini e poi prova il pallonetto: bravo Perin a non farsi sorprendere. Ci prova anche Stryger Larsen, ma il portiere del Grifone blocca a terra. In pieno recupero è il Genoa ad avere l’occasione giusta per riportarsi avanti, ma Zajc, dopo aver saltato mezza difesa, spara fuori da buona posizione. Behrami aumenta i rimpianti del Genoa con un legno all’ultimo respiro.