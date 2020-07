Pandev-Schone, il Genoa vola: Spal battuta 2-0 e sorpasso al Lecce

Missione compiuta per il Genoa: il Grifone era chiamato alla vittoria dopo essere stato scavalcato dal Lecce nella scorsa giornata. I rossoblu tornano provvisoriamente al quartultimo posto, ponendosi al salvo e spedendo i salentini nuovamente nella zona calda. Delude la Spal che non riesce mai a mettere in difficoltà la squadra di Nicola. Brutto passo indietro per gli emiliani che ora vedono davvero da vicino la retrocessione in Serie B.

LA GARA

Ultima spiaggia per entrambe le squadre. Nessuna delle due formazioni può fallire perché lo spettro della Serie B è davvero realistico. Il Genoa interpreta la gara nel miglior modo. Schone cerca fortuna su punizione, ma Letica fa sua la sfera. Al 24′ il risultato si sblocca: Iago Falque pesca Pandev che insacca battendo il portiere avversario. La Spal incassa lo svantaggio e rischia grosso in due occasioni. Prima Pinamonti va al tiro e trova la risposta di Letica; poi Iago Falque si presenta dal dischetto per calciare il rigore assegnato per fallo su Cassata, ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore. Nella ripresa il Genoa cambia ancora marcia. Al 54′ Schone fa centro su punizione e mette il Grifone avanti di 2 reti. La Spal non c’è in campo e rischia ancora con le conclusioni di Pandev, Masiello e Sanabria. Non cambia però il risultato. Vince il Genoa che, almeno per il momento, può tirare un sospiro di sollievo.