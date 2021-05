Panucci esalta Mourinho: “Ha risvegliato l’entusiasmo. Fonseca, gran lavoro”

L'ex terzino giallorosso commenta l'avvicinamento al derby

A Roma, sponda giallorossa, ci si divide tra il derby con la Lazio imminente, in programma sabato sera, e l'arrivo di José Mourinho. Bisogna vincere la stracittadina per orgoglio, ma anche per centrare il settimo posto, ultima possibilità per approdare in Europa con la Conference League.