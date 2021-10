Paolo Cannavaro: “Napoli da scudetto? Lo è sempre stata e ha un’arma in più…”

Parla l'ex difensore

DA SCUDETTO - "Napoli da Scudetto? Lo è da sempre. Negli ultimi anni c’è stato qualche calo, prim’ancora gli azzurri erano forti ma la Juventus di più. Ora però la situazione è cambiata, c’è più equilibrio", ha detto Cannavaro che poi ha svelato quella che potrebbe essere un'arma in più della squadra. "Tutti dimenticano un particolare: Mertens è tornato e può fare almeno 20 gol. Non lo sottovaluterei". Poi sul futuro di capitano Insigne ancora molto discusso per via del rinnovo di contratto: "Insigne? Come tutti mi auguro che possa restare in maglia azzurra. Al momento meno si parla dell’argomento e meglio è. Farei il classico silenzio stampa, poi ci penseranno loro".