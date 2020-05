Papa Waigo racconta: “Una volta Mutu mi scambiò per un parcheggiatore”

I tifosi viola lo ricorderanno soprattutto per il gol alla Juventus. Papa Waigo grazie a quella marcatura si è conquistato la simpatica dei supporter della Fiorentina pur non avendo per niente inciso durante la sua parentesi a Firenze. In questi giorni, l’ex giocatore ha condiviso una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra Sebastian Frey.

PARCHEGGIATORE – L’attuale attaccante della Caratese ha raccontato un simpatico aneddoto che aveva come protagonisti lui e Mutu: “Adrian era un pazzo. Un giorno ero vestito tutto di bianco ed avevo anche la cravatta, arrivato al centro sportivo lui mi diede le chiavi della sua macchina e mi disse di parcheggiarla. Mi aveva scambiato per il parcheggiatore“. Il senegalese ha poi svelato un retroscena anche su Vieri: “Una volta in panchina mi disse ‘So che non ci stanno facendo giocare, ma io appena entro faccio goal ed esulto con il tuo tipico balletto’. E lo fece davvero, segnò ed esultò in quel modo. Ho un bellissimo ricordo di quel gesto, anche se quel balletto l’ha fatto malissimo…“