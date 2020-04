Papu, che combini? Gomez e il look alla Cambiasso: “Ci ho dato un taglio…”

Alejandro “Papu” Gomez è abituato a sorprendere gli appassionati. Lo fa sul terreno di gioco con prodezze clamorose come sui social, dove si diverte a pubblicare foto o post davvero esilaranti. Tuttavia l’ultima trovata ha lasciato davvero spiazzati i suoi fans. Infatti l’attaccante argentino dell’Atalanta ha postato un selfie che lo ritrae con un look “alla Cambiasso”, senza capelli. La spiegazione è molto semplice: “Tanti mi hanno criticato i capelli che ho deciso di dare un taglio”, dice il Papu.

COMMENTI – Non mancano anche le osservazioni ironiche da parte di alcuni compagni come Amad Traoré che lo prende in giro: “Sembri mio nonno”. Anche Marco Borriello interviene: “Così puoi andare di spizzata come Migliaccio”. Increduli il “Tucu” Correa e Marco Tumminello.