Papu Gomez e il mancato approdo all’Atletico: “Volevo morire”

Dal Massimino alla Champions League. La carriera del Papu Gomez in Italia è iniziata con il Catania, maglia con la quale ha messo a segno 18 gol giocando 111 partite. Durante una vacanza nel suo Paese natale Gomez pranzò con il Cholo Simeone che gli confidò di volerlo portare all’Atletico Madrid.

Papu a Madrid

Durante un’intervista al programma Smoke Free il Papu ha svelato l’aneddoto: “Sono stato in Argentina con Simeone e un giorno siamo andati a pranzo. Lì mi disse che quando sarebbe tornato per la pre-season mi avrebbe chiesto come rinforzo all’Atletico Madrid, che però era messo male finanziariamente. Il Catania ha chiesto dieci milioni di euro, loro ne hanno offerti sei. Non mi hanno venduto e volevo morire“. Chissà che risvolti avrebbe avuto la sua carriera se si fosse trasferito a Madrid. L’anno seguente Gomez firmò per il Metalist e dopo solo un anno tornò in Italia all’Atalanta. Il resto è storia.