Papu Gomez e il siparietto social con Perin dopo Genoa-Atalanta: “Ti sei salvato…”

Papu Gomez non dimentica la sfida dello scorso weekend contro il Genoa, quando la sua Atalanta non è andata oltre il 2-2. Un pareggio frutto anche delle occasioni sprecate da parte dei nerazzurri e, proprio dopo una di queste chance non colte, la reazione dell’atalantino è stata una smorfia di stupore e incredulità che lo stesso argenino ha voluto condividere sulla propria pagina Instagram.

Ma la vera notizia è da ricercare nei commenti alla foto, dove il suo avversario in quella gara, Mattia Perin, portiere del Grifone, ha pubblicamente tirato un sospiro di sollievo commentando: “Me lo ricordo bene”, facendo riferimento, evidentemente, a quell’occasione sciupata dall’Atalanta. Immediata la replica del Papu: “Ti sei salvato”. E ancora Perin: “Puoi dirlo forte…”. Un simpatico siparietto che mostra la grande amicizia e stima tra i due, oltre che il rispetto tra grandi professionisti.