Papu Gomez fa 300 in Serie A: “Che orgoglio. Felice del traguardo”

Avrebbe preferito senza dubbio festeggiare il traguardo ottenuto con una vittoria, la Alejandro Papu Gomez si gode lo stesso le 300 presenze in Serie A. Il pareggio per 2-2 della sua Atalanta contro la Juventus lascia l’amaro in bocca, ma allo stesso tempo grande consapevolezza e orgoglio. A confermarlo è lo stesso numero 10 nerazzurro che ha commentato sulla propria pagina Instagram le emozioni della serata e del risultato personale raggiunto.

Gomez: “Felice per le 300 presenze”

Si limita a poche, ma importanti parole il Papu Gomez per commentare il suo personale traguardo e il pareggio contro la Juventus. Con la partita disputata contro la Juventus, il numero 10 ha festeggiato le 300 presenze in Serie A. 106 con la maglia del Catania, ben 194 con quella dell’Atalanta. “Oroglioso di voi”, ha detto all’inizio del suo messaggio l’argentino in riferimento a tutta la squadra bergamasca. “Sono molto felice per il traguardo raggiunto e le 300 presenze in Serie A”. E in conclusione: “Manca poco per il nostro obbiettivo VAMOS !!!“. E la linea del traguardo è lì alla portata: la zona Champions è cosa ormai praticamente certa e la Dea non ha acluna intenzione di fermarsi.