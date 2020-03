Papu Gomez sul Coronavirus: “Strade vuote, è come un film horror”

Il Coronavirus ha costretto le autorità nazionali a misure stringenti per cercare quantomeno di contenere i casi di contagio. Una mossa forzata anche per la situazione attuale delle strutture ospedaliere ormai stracolme di pazienti. Il decreto firmato dal premier Conte ha fatto sì che tutta l’Italia fosse zona rossa impedendo a chiunque di uscire di casa se non per comprovate emergenze.

FILM HORROR – Dopo i vari messaggi di incoraggiamento da parte di alcuni giocatori di Serie A, anche il Papu Gomez ha voluto dire la sua riguardo alla vicenda. Parlando a Club Octubre 94.7 l’argentino ha commentato così la situazione: “Gli unici a restare aperti sono i supermercati, puoi ordinare da internet e consegnano tutto a domicilio. Per strada non c’è nessuno, è come stare in un film horror. Non sto esagerando“.

Poi un messaggio ai tifosi bergamaschi: “Nel centro sportivo parliamo, vogliamo prendere una decisione in merito al virus. A Bergamo ci sono 400 casi: sappiamo che l’amore dei nostri tifosi è grande, ma abbiamo bisogno che rispettino le regole e rimangano nelle loro case“.