Paratici e il Juve-Napoli rinviato: “La notizia influì contro la Fiorentina”

Il dirigente bianconero fa il punto sul momento della squadra campione d'Italia in carica

In casa Juventus è tempo di riflessioni per capire cosa non ha funzionato perfettamente in questa stagione. Un'analisi necessaria per partire e riprovare a vincere ancora nelle prossime annate. Sono tanti i quesiti in attesa di trovare una risposta. Alcune soluzioni possono arrivare dal mercato, di cui Fabio Paratici è esperto conoscitore.

Lo stesso dirigente della Juventus interviene ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra i bianconeri e la Fiorentina: "Dybala e Ronaldo hanno giocato spesso insieme, non avrei troppo da dire. Quest’anno non è che non hanno fatto la differenza, Paulo ha giocato poco e per noi si è sentito. C'è poco da dire a livello tecnico. L’anno scorso avevamo Higuain, prima Mandzukic, noi giochiamo una stagione con 55 partite, è normale ci siano ricambi nelle coppie d’attacco. Alle sette ci hanno comunicato che era stata invertita la sentenza della partita con il Napoli e questo ha inciso nella testa. Non abbiamo schierato Rabiot, poi ci sono i nostri difetti e abbiamo fatto una stagione con partite buone e meno buone. Noi viviamo con grande serenità questa situazione. Abbiamo agito nella massima limpidezza e siamo serenissimi. Io vedo il presidente ogni giorno ed è molto sereno, sta lavorando e progettando il futuro e so quanto ci tenga al bene del calcio e della Juventus. Le reazioni violente che sono nate dopo la Superlega hanno distolto l’attenzione dalle cause e dal perché delle proposte fatte. Sono state raccontate cose non vere, nessuno ha pensato di lasciare il campionato".