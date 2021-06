Paratici: “Grazie Juventus, mi hai reso migliore. Su Ronaldo…”

Fabio Paratici ha dato il suo addio alla Juventus in conferenza stampa

L’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici ha salutato il club bianconero in conferenza stampa, al fianco di Agnelli: "Sono stati undici anni meravigliosi, in un club speciale come la Juventus. Abbiamo vinto tanto, anche perso tanto. È stata una fortuna troppo grande per me passare dalla Juventus. È una grande fortuna e sarò sempre grato per questo. Ho dato tutto quello che avevo, mi sono vissuto ogni momento e sono orgoglioso di come mi sono comportato. Ho ricevuto di più di quello che ho dato. Il supporto che hai alla Juve è unico: spero di trovare la stessa passione e lo stesso amore che ho trovato qui anche nella mia prossima avventura. Come professionista devo ringraziare anche il fatto di aver avuto un’autonomia totale: ho lavorato così, contando sulla fiducia di chi era al mio fianco".

EROI DEL CALCIO - "Ho potuto condividere considerazioni, idee, pensieri, con quelli che per i miei figli sono eroi del calcio come Nedved, Buffon, Ronaldo, Chiellini. Ho lavorato con allenatori che mi hanno insegnato tanto come Pirlo, Delneri, Sarri, Conte. Non posso che essere riconoscente e grato, soprattutto ora che le strade si separano. Spesso quando una storia finisce pensi che ti salga un po’ di rabbia, rancore: ecco, a me questa settimana non è salito niente. Penso che la Juventus sia fatta per renderti migliore e per questo sono orgoglioso, riconoscente, commosso e anche felice per quanto fatto".