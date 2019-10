Paratici: “Soddisfatti di de Ligt, non è semplice giocare nella Juve a soli 19 anni”

Poco prima della partita fra Lecce e Juventus, la prima di questo sabato di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici: “Credo che affrontiamo un’ottima squadra, non sarà solo il caldo la nostra difficoltà, ma proprio il Lecce, che gioca bene. Siamo soddisfatti del rendimento di de Ligt, per quanto se ne dica: gioca con maggiore continuità rispetto ad altri, non dimentichiamo che ha solamente 19 anni ed è molto difficile giocare in un team come la Juventus a quell’età. È stato eletto miglior giocatore dell’ultima Champions League, non dimentichiamocelo. Quale Juve aspettarci al Via del Mare? Aggrediamo ogni partita, siamo concentrati sulla prestazione”.