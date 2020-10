Pari allo Stadium: Juventus per 60′ sonnecchia poi domina ma il Verona ha forte identità

Bella partita allo Stadium tra la Juventus e il Verona nel posticipo della quinta di Serie A conclusasi con il punteggio di 1-1. Bianconeri sfortunati con due pali colpiti da Cuadrado e Dybala ma il Verona non è stato a guardare ed ha ribattuto colpo su colpo almeno per 60 minuti per poi subire la Juventus che ha attaccato a pieno organico per ribaltare il risultato. Spazi intasati per la manovra offensiva bianconera ma il Verona ha sempre mostrato forte identità. Dybala sempre presente nelle occasioni costruite dalla squadra di Pirlo, ma decisivo Kulusewski con un gol bello e anche importante in una fase del match complicato dopo il gol di Favilli. Il portiere Silvestri deciso su Dybala e Morata nei minuti di recupero. Per la cronaca in avvio Colley a segno in fuorigioco, gol annullato. Ci provano Bernardeschi e Dybala, clamorosa traversa di Cuadrado al 41′. La sblocca Morata ma in offside, posizione rilevata dal Var. Pericolosi Colley e Zaccagni, non sbaglia Favilli che si fa male. Traversa di Dybala, pari Kulusevski al 77’. Da notare che si è fatto male Bonucci forse stirato e rischia di non esserci col Barcellona.

Tabellino

JUVENTUS-VERONA 1-1

Marcatori: 60′ Favilli (V), 77′ Kulusevski (J)

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (75′ Frabotta), Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi (61′ Kulusevski); Ramsey (90′ Vrioni); Dybala, Morata. All. Pirlo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini (55′ Magnani), Empereur; Faraoni, Tameze (51′ Ilic), Vieira, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic (55′ Favilli; 62′ Barak)). All. Juric Ammoniti: Vieira (V), Lazovic (V), Empereur (V)