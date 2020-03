Pari senza reti tra Udinese e Fiorentina. Alla Dacia Arena termina 0-0

L’impegno delle 18 tra Udinese e Fiorentina non regala spettacolo. Pari a reti bianche tra le due formazioni.

LA GARA – I padroni di casa partono sicuramente meglio. Dopo un quarto d’ora di gioco è dell’Udinese la prima occasione con Nestorovski che apparecchia per Mandragora, ma il tiro dell’ex Juventus termina alto. La Fiorentina però non si fa intimorire e dopo la paura iniziale reagisce con due tentativi di Chiesa che però non vanno a buon fine. Al 30′ ancora occasione per l’Udinese con il gol sfiorato di Okaka da due passi. I viola non stanno a guardare e 10 minuti dopo vanno vicini al gol con Milenkovic. Il tiro al volo del difensore però trova solo il palo. Nel secondo tempo le due squadre non pungono. L’occasione più ghiotta è ancora per l’Udinese. Lasagna brucia sul tempo Pezzella e tocca per Okaka che scivola. In aiuto arriva Fofana che però spara alto. Musso nel finale è fenomenale sulla conclusione ravvicinata di Chiesa. L’Udinese nel secondo tempo soffre di più, ma porta a casa un pari importante per la classifica