Parma, amarcord Darmian: “Manchester esperienza fantastica, la rifarei. Mourinho? Odia perdere…”

Mentre il futuro dei campionati attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus rimane un’incognita, il terzino del Parma Matteo Darmian ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme al centrocampista del Cittadella Manuel Iori.

AMARCORD – “A Parma mi trovo molto bene, sono davvero contento: era da tempo che aspettavo di tornare in Italia. Il Manchester United? Mi arrivò la chiamata del mio procuratore mentre ero in vacanza a Cuba, non ci pensai due volte. Ricordo che sono stato per due giorni chiuso in ufficio: fino a che non era tutto a posto a livello contrattuale, non potevo vedere la squadra. E’ stata un’esperienza fantastica, la rifarei subito. Sono arrivato con Van Gaal, che è un bel martello, poi è arrivato Mourinho: lo Special One ha grande personalità, odia perdere. Giocavo poco, ma avevo un buon rapporto con lui. E’ una brava persona”.