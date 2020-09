Parma ancora a zero punti, il patron Krause promette: “Abbiamo un piano. In arrivo rinforzi”

Due partite e ancora zero punti in classifica. Il nuovo Parma guidato da Fabio Liverani non spicca il volo. Neppure l’arrivo del neo presidente Krause sembra aver smosso le acque in senso positivo anche se le premesse affinché la situazione migliori sembrano esserci.

Ad annunciare cambiamenti è lo stesso nuovo patron che via social ha voluto mandare un segnale a tutto l’ambiente dopo il pesante k.o. subito dal Bologna nel Monday Night di Serie A.

Parma: Krause annuncia l’arrivo di altri calciatori

Il suo primi acquisto da presidente era stato annunciato con una foto a cena mentre firmava la documentazione necessaria, Krause adesso ha voluto ribadire la fiducia nel tecnico e nella dirigenza comunicato in modo meno appariscente l’arrivo di rinforzi che, vista la classifica, sembrano necessari. “Una dura sconfitta contro il Bologna ma ho piena fiducia nel lavoro di Marcello Carli e del mister Liverani”, ha scritto su Twitter il presidente. “Abbiamo un piano e lo vogliamo seguire. Abbiamo altri acquisti da annunciare. Velocemente!“. Insomma, i gialloblù si preparano ad avere degli innesti per cambiare qualcosa. Vedremo se saranno quelli giusti per rendere contento Liverani…

