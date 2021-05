Parma, arriva Filippo Galli in dirigenza: “Un progetto ambizioso”

L'ex Milan accetta una nuova sfida

Il Parma piazza un colpo importante a livello dirigenziale. I gialloblu potranno contare su Filippo Galli. L'ex Milan è il nuovo responsabile dell’area metodologica del club. Un ruolo di grande responsabilità, subito interpretato con grande entusiasmo, come ha lasciato intendere il diretto interessato raccontando la sua nuova sfida attraverso i social: "18 maggio 2021. Grazie al Parma, al Presidente Krause e al managing director sport Ribalta per avermi voluto in questo ambizioso Progetto. Un grazie anche a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di stima e sostegno!".