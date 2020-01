Parma, Bruno Alves: “Felice per il rinnovo, qui mi sento a casa. Bryant? Una tragedia…”

Rinnovo di contratto fino al 2021 per Bruno Alves, difensore portoghese del Parma. Il difensore, questo pomeriggio, ha parlato ai giornalisti dal Centro Sportivo di Collecchio. Queste le sue parole raccolte da parmalive.com.

CONTRATTO – “Sono molto felice, qui mi sento come a casa, mi sono trovato bene fin dall’inizio. Quando sono arrivato conoscevo il club e la sua storia, ma non sapevo cosa mi aspettasse. La cosa più importante era mettere a disposizione della squadra la mia esperienza, così da crecere insieme lavorando giorno dopo giorno”.

CONDIZIONE – “Mi sento molto bene, ascolto il mio corpo e i segnali che mi manda. La cosa più imporante è allenarsi bene. Adesso non penso al futuro, guardo solamente al presente”.

D’AVERSA – “Per me è stato molto importante. Sa qual è il mio modo di giocare e come posso dare il mio meglio. Molti giocatori sono cresciuti grazie a lui”.

CAMPIONATO – “Noi scendiamo in campo per vincere ogni gara, il nostro obiettivo è la salvezza. Poi sarà il tempo a dirci dove potremo arrivare”.

BRYANT – “E’ stata una tragedia, era una leggenda dello sport, non solo del basket. La vita a volte è difficile da capire, dobbiamo vivere giorno per giorno, non sappiamo mai cosa può succedere domani. Quello che abbiamo fatto, però, rimane per sempre: lui ha lasciato tante cose a tutti i ragazzi e a chi vuole affacciarsi allo sport”.