Parma, Bruno Alves: “Momento difficile, ma abbiamo le capacità per venire fuori. Dobbiamo allenarci al massimo”

Il Parma prosegue il suo momento da incubo, il capitano dei ducali Bruno Alves è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pesante ko subito contro il Bologna nel derby emiliano: “E’ veramente un momento difficile, dobbiamo provare a dare il nostro massimo ogni giorno per venire fuori da questa situazione. Penso che abbiamo le qualità e le capacità per fare meglio, siamo tutti responsabili per la situazione attuale. Dobbiamo essere più preparati dal punto di vista mentale, non commettere errori perché il momento richiede concentrazione quando scendiamo in campo. Ora dobbiamo allenarci al massimo e mostrare progressi nelle prossime partite”.