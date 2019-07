Parma, Bruno Alves: “Vogliamo migliorare la nostra posizione di classifica. Su Inglese…”

Il capitano del Parma Bruno Alves è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione dei crociati, oltre che per analizzare gli obiettivi della prossima stagione: “Finora sta proseguendo tutto bene, ci stiamo preparando al meglio. Lavoriamo in maniera intensa e iniziamo a conoscere meglio i nuovi arrivati: è importante avere più giocatori e più soluzioni per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Vogliamo chiudere in una posizione di classifica migliore, soprattutto vorremmo evitare di soffrire così tanto come nella seconda parte della scorsa Serie A”. Sono rimasti nella formazione emiliana Grassi, Sepe e Inglese: “Molto importante perché sono giocatori speciali, nello scorso anno si sono meritati di essere riconfermati. Da loro ci aspettiamo molto, si lavora per arrivare pronti ai nastri di partenza”.