Parma, brutte notizie anche da Cornelius: “Penso di avere una lesione”

Dopo Alex Sandro, Pjanic, Kouamé, Bereszyinski e chi più ne ha, più ne metta, altro guaio che arriva per una squadra di Serie A dalla sosta per le Nazionali. Parliamo del Parma, che potrebbe non avere a disposizione per un po’ il proprio attaccante Andreas Cornelius, che così ha parlato a tipsbladet.dk dopo il match giocato con la sua Danimarca contro l’Irlanda: “Penso di aver rimediato una lesione, mi sono svegliato ieri con un problemino alla schiena. Abbiamo lavorato tutto il giorno per sistemarlo, mi sentivo bene, anche senza essere al 100%. Probabilmente ho compensato il fastidio alla schiena con la coscia, così mi sono fatto male”.

E ci tiene a precisare anche che: “Il problema alla coscia non lo avevo già da prima che giocassi con la Nazionale, stavo bene. Mi è dispiaciuto lasciare la squadra e non poter finire la partita di qualificazione all’Europeo”, ha concluso Cornelius. Un bel problema quindi per mister D’Aversa, non avendo a disposizione per il Bologna nemmeno Karamoh e Inglese. E Gervinho non sta molto bene…