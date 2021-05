Parma, Busi: “Dispiaciuti per i nostri tifosi”

Il club ducale in casa ha ottenuto meno punti di tutti in A

“Ai nostri tifosi voglio dire che siamo dispiaciuti, molto, perché questo è stato veramente un brutto anno per noi. Loro ci hanno sempre supportato, abbiamo sempre cercato di dare il massimo per loro. Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo molto dispiaciuti per questo“. E’ questo il pensiero di Maxime Busi, difensore del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di oggi contro il Sassuolo: “Penso che nel primo tempo non abbiamo fatto abbastanza. Loro giocavano bene, velocemente. Abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo, non siamo riusciti a fare gol e ci dispiace. Faremo di tutto per tornare il prima possibile in Serie A. Questo è importante per i tifosi prima di tutto, perché sono sempre al nostro fianco e vogliamo ricambiare il loro affetto nei nostri confronti“.